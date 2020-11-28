إنتر يقترب من ميلان بثلاثية ضد ساسولو.. ويوفنتوس يتعثر مجددا

واصل إنتر ميلان ضغطه على متصدر الدوري الإيطالي، وغريم المدينة، ميلان، بالفوز على ساسولو في الجولة التاسعة للدوري الإيطالي 3-0.

أليكسيس سانشيز سجل أولا لفريق المدرب أنطونيو كونتي، في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل فلاد تشيرتشيس هدفا ذاتيا بعد 10 دقائق ضاعف به النتيجة.

روبرتو جاليارديني سجل الثالث لإنتر في الدقيقة 60، معلنا وصول الأفاعي للنقطة 18 من 9 مباريات، بفارق نقطتين عن ميلان الذي يواجه فيورنتينا غدا الأحد في نفس الجولة.

أفراح إنتر قابلها حسرة جديدة في تورينو، حيث لم يفلح فريق المدرب أندريا بيرلو سوى بالعودة بنقطة وحيدة من ملعب مضيفه بينيفينتو.

ألفارو موراتا تقدم في الدقيقة 21، ولكن جايتانو ليتيزيا تعادل قبل نهاية الشوط الأول للفريق الصاعد هذا الموسم.

يوفنتوس استقر في المركز الخامس بـ17 نقطة.