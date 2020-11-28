انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (1) (2) ألافيس .. تعثر جديد

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 21:56

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد

يستقبل ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــنــا

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نهاية المباراة

ق.+96 إيسكو يصيب العارضة في الوقت القاتل

ق.86 جوووووول كاسيميرو يقلص الفافرق لـ ريال مدريد

ق,83 رأسية خطيرة من ماريانو يبعدها فلوريان لوجون من على خط المرمى

ق.81 الحكم كورديرو فيجا يحتسب ركلة جزاء لـ ريال مدريد بداعي وجود لمسة يد، لكنه يلغيها بعد ارتفاع راية المساعد معلنة عن تسلل

ق.73 تسديدة أرضية من رودريجو تمر بجوار قائم ألافيس بقليل

ق.70 خروج مارسيلو وتوني كروس ومودريتش ودخول ميندي وإيسكو وأوديجارد

ق.63 لوكاس بيريز يهدر فرصة محققة جديدة بعد تألق كورتوا

ق.63 دخول فينيسيوس جونيور بدلا من ماركو أسينسيو

ق.49 جوووووول خوسيلو يسجل الثاني لـ ألافيس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 توني كروس يهدر انفرادا كاملا مرتين أمام تألق باتشيكو

ق.29 خروج هازارد مصابا ودخول رودريجو

ق.24 انفراد كامل من لوكاس بيريز وكورتوا يتصدى بأعجوبة

ق.20 اختراق من هازارد وتسديدة لكن باتشيكو يتصدى

ق.5 جووووول لوكاس بيريز يسجل الهدف الأول لـ ألافيس من ركلة جزاء

ق.4 ركلة جزاء لـ ألافيس بعد لمسة يد على ناتشو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

في إسبانيا
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