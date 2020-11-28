الأهلي يعلن سلبية مسحة وليد سليمان.. وشرط لمشاركته أمام الاتحاد

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، ظهور عينة وليد سليمان سلبية اليوم السبت.

وكان وليد سليمان قد أصيب بفيروس كورونا وبالتالي غاب عن نهائي القرن أمام الزمالك مساء الجمعة.

وصرّح عبد الحفيظ عبر صدى البلد: "مسحة وليد سليمان اليوم جاءت سلبية، وسيخضع لمسحة أخرى غدا وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "لو ظهرت المسحة الثانية سلبية أيضا، سيحق له المشاركة في مباراة الاتحاد بنصف نهائي كأس مصر".

وواصل في شأن أليو ديانج: "ديانج سيخضع لمسحة أولى غدا، ولو جاءت سلبية سيخضع لمسحة أخرى بعد غد".

ويلتقي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في السويس يوم 1 ديسمبر المقبل.

وكان الأهلي قد عانى من 3 غيابات أمام الزمالك بسبب كورونا، هم: وليد سليمان، وديانج، وصالح جمعة.