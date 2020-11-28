الأهلي يعلن سلبية مسحة وليد سليمان.. وشرط لمشاركته أمام الاتحاد
السبت، 28 نوفمبر 2020 - 21:52
كتب : FilGoal
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، ظهور عينة وليد سليمان سلبية اليوم السبت.
وليد سليمان
النادي : الأهلي
وكان وليد سليمان قد أصيب بفيروس كورونا وبالتالي غاب عن نهائي القرن أمام الزمالك مساء الجمعة.
وصرّح عبد الحفيظ عبر صدى البلد: "مسحة وليد سليمان اليوم جاءت سلبية، وسيخضع لمسحة أخرى غدا وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة المصري".
وأضاف: "لو ظهرت المسحة الثانية سلبية أيضا، سيحق له المشاركة في مباراة الاتحاد بنصف نهائي كأس مصر".
وواصل في شأن أليو ديانج: "ديانج سيخضع لمسحة أولى غدا، ولو جاءت سلبية سيخضع لمسحة أخرى بعد غد".
ويلتقي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في السويس يوم 1 ديسمبر المقبل.
وكان الأهلي قد عانى من 3 غيابات أمام الزمالك بسبب كورونا، هم: وليد سليمان، وديانج، وصالح جمعة.
نرشح لكم
أخر الأخبار
الونش يخضع لمسحة جديدة ساعة | مصر