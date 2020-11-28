الونش يخضع لمسحة جديدة
السبت، 28 نوفمبر 2020 - 21:27
كتب : أحمد شوقي صلاح
خضع محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، لمسحة طبية جديدة اليوم في بلدته بمحافظة الشرقية.
محمود حمدي
النادي : الزمالك
وأعلن الموقع الرسمي للزمالك أن المسحة جاءت للوقوف على تطورات حالته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.
وأضاف الموقع الرسمي "في حالة سلبية المسحة الأخيرة للاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة للوقوف على حالته قبل الانتظام في تدريبات الفريق".
وخسر الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي بالخسارة 2-1، في مباراة غاب عنها الونش بسبب إصابته بكورونا.
نرشح لكم
أخر الأخبار
الونش يخضع لمسحة جديدة 7 دقيقة | مصر