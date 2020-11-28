الونش يخضع لمسحة جديدة

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 21:27

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الإسماعيلي - الونش

خضع محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، لمسحة طبية جديدة اليوم في بلدته بمحافظة الشرقية.

محمود حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن الموقع الرسمي للزمالك أن المسحة جاءت للوقوف على تطورات حالته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وأضاف الموقع الرسمي "في حالة سلبية المسحة الأخيرة للاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة للوقوف على حالته قبل الانتظام في تدريبات الفريق".

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وخسر الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي بالخسارة 2-1، في مباراة غاب عنها الونش بسبب إصابته بكورونا.

محمود حمدي الونش الزمالك
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