بعمر 45 عاما ولمباراتين.. لاعب البرازيل السابق يعود من الاعتزال لتجنب هبوط فريقه

عاد البرازيلي مارسيلينيو بارايبا من الاعتزال بعمر الـ 45 عاما من أجل مساعدة فريقه "تريزي" في الدرجة الثالثة البرازيلية لتجنب الهبوط.

مارسيلينو أعلن اعتزاله في مارس الماضي بشكل مفاجئ مع فريق بيريليما وفقا لموقع "جلوبوسبورتي" البرازيلية.

وفي 18 سبتمبر الماضي خاض تجربة المدرب المساعد الجديد لنادي تريزي ويقاتل الفريق منذ ذلك الوقت لتجنب الهبوط.

الفريق يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة بعد مرور 16 جولة وتتبقى فقط جولتين على نهاية الموسم.

وبدأ بارايبا التدرب مع زملائه وتسجيله في قائمة لاعبي الفريق في مباراة السبت المقبل أمام فيلا نوفا.

وفي حالة مشاركته سيخوض المباراة بعمر الـ 45 عاما و6 أشهر و11 يوما.

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ويأمل الدولي البرازيلي الذي لعب 5 مباريات دولية بقميص السامبا منذ عام 2001 في ضمان بقاء فريقه، إذ يفصله عن أقرب منافسيه نقطتين.

ولعب مارسيلينو لـ تريزي في 3 ولايات سابقة بين 2017 و2019

مارسيلينو بدأ مسيرته عام 1991 مع نادي كامبينينسي ولعب لأندية فلامنجو وجريميو وساو باولو في البرازيلي.

وعلى المستوى الأوروبي خاض صانع الألعاب البرازيلي 5 مواسم بقميص هيرتا برلين بين 2001 و2006 ولعب أيضا لطرابوزون سبور التركي وفولفسبورج الألماني.