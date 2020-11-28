الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتعرض لإيقاف قيد اللاعبين.. ولا نعلم سبب تلك الأخبار في هذا التوقيت

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 17:05

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

نفى نادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com صدور أي قرار من اتحاد الكرة المصري بإيقاف النادي عن قيد اللاعبين.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "الإدارة تظلمت في المحكمة الرياضية الدولية بسبب قرار تغريم النادي 20 مليون جنيه للنجوم في صفقة انتقال إبراهيم حسن".

وتابع "التظلم أوقف قرار التنفيذ لحين الفصل فيه من قبل المحكمة الرياضية الدولية".

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وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد غرمت الإسماعيلي، مبلغ 20 مليون جنيه لصالح نادى النجوم، وهي قيمة 50% من قيمة انتقال اللاعب إلى نادى الزمالك، بالاضافة إلى غرامات التأخير والإخلال بشروط تعاقد اللاعب عند انتقاله للإسماعيلي من نادي النجوم.

ويلعب إبراهيم حسن حاليا في نادي بيراميدز بعدما انتقل إلى صفوف الفريق بداية الموسم الجاري، قادما من الزمالك.

وأضاف "لا نعلم سبب لخروج مثل تلك الأخبار في هذا التوقيت الذي يضر بالنادي ويؤدي إلى التخوف من إتمام التعاقدات التي نسعى لها".

وأتم "أطالب بالتأكد من صحة الأخبار من النادي قبل تداولها حتى لا تؤثر على ما يتم التخطيط له".

الإسماعيلي إبراهيم حسن النجوم في الدوري
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