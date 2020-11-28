لجنة المسابقات: غرامة مضاعفة على اللاعبين والمدربين حال عدم السداد خلال أسبوعين.. قد تصل لخصم النقاط

أعلن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات عن تعديل لائحة الغرامات في الموسم الجديد فيما يخص بميعاد السداد.

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2020-2021 في 11 ديسمبر المقبل.

وقال مازن مرزوق في تصريحات صحفية على هامش اجتمع اللجنة مع أندية الدوري "تم تعديل لائحة الغرامات في الموسم الجديد. أي لاعب طُبقت عليه غرامة سيكون أمامه أسبوعين فقط للسداد، وإن لم يُسدد فسيتم مضاعفة الغرامة مع إيقاف اللاعب حتى التسديد".

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واضاف "وإذا كان اللاعب موقفا بالأساس، فستكون مدة الإيقاف هي مهلته للسداد، وإذا لم يسدد فسيتم مضاعفة العقوبة مع استمرار الإيقاف".

وتابع "ونفس الأمر بالنسبة للأجهزة الفنية، حيث ستضاعاف العقوبة خلال 4 أسابيع مع الإيقاف".

وأكمل "إذا كانت الغرامة مالية سيكون أمام نادي مهلة أسبوعين ثم غرامة مضاعفة ثم مهلمة أسبوعين مجددا، وإذا لم يُسدد خلال الأسابيع الأربعة سيتم خصم نقطة لكل مباراة يخوضها ولم يسدد الغرامة".

واستمر "حال انتهاء الموسم دون التسديد، فسيتم منعه من قيد اللاعبيت تماما حتى سداد الغرامة".

وكشف "الأندية رفضت هذه اللائحة في البداية لكن تم التشديد على تطبيق هذه العقوبات بخطاب رسمي لكل الأندية".

وواصل "من غير المقبول إعلان العقوبات دون وضع بنود لتنفيذها، والاتحاد لن يتراجع عن قراراته".

وأتم "تم رفض السماح للأندية بفتح أرقام القمصان اللاعبين وأعلى رقم مسموح به هو 30 المسموح به".