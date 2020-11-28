كالتشيو ميركاتو: ميلان يحدد خليفة إبراهيموفيتش

يسعى ميلان لتدعيم خط هجومه ويبدو أن مهاجم جانليوكا سكامكا لاعب جنوى الحالي.

تقرير موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي قال إن ميلان يسعى لتأمين مركز الهجوم والبحث عن خليفة زلاتان إبراهيموفيتش.

اللاعب البالغ 21 عاما يقدم بداية جيدة مع جنوى إذ يلعب للفريق الجريفوني معارا من ساسولو.

سكاماكا سجل 6 أهداف في 7 مباريات الموسم الحالي بقميص جنوى، منها هدفين في شباك سامبدوريا في الدربي بكأس إيطاليا الأسبوع الماضي.

ويمتلك سكاماكا بنية جسدية تشبه السويدي، إذ يبلغ طوله 195 سم وكذلك لعب في الدوري الهولندي مع زفولي وإيندهوفن.

وقضى اللاعب الموسم الماضي بقميص أسكولي في الدرجة الثانية الإيطالية وسجل 13 هدفا.

ويمتلك اللاعب عقدا ممتدا مع ساسولو حتى صيف 2023.

الجدير بالذكر أن سكاماكا كان سببا في إيقاف الاتحاد الدولي "فيفا" لـ مينو رايولا وكيل اللاعبين ووكيله السابق بناء على الخرق الذي ارتكبه مينو في عملية انتقال اللاعب من صفوف روما إلى آيندهوفن الهولندي، وهو في الـ 16 من عمره تحت السن القانوني.

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