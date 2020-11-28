موعد بداية ونهاية الدوري.. وماذا لو توقف بسبب كورونا أو تعطل VAR في لقاء

أوضح مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم موعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وقال مرزوق في تصريحات صحفية يوم السبت على هامش اجتماع اللجنة مع أندية الدوري:"البطولة ستبدأ في 11 ديسمبر، كل فريق سيلعب كل 3 أيام، الدوري سيكون مضغوطا بسبب ارتباطات الأندية".

وواصل "ستؤجل 3 مباريات للأهلي بسبب مشاركته في مونديال الأندية. الدوري سينتهي في أغسطس المقبل. الفريق الذي يستضيف مباراة قارية أو عربية سيلعب في الدوري قبلها بثلاثة أيام، وأربعة أيام في حال خوضه لمباراة خارج مصر".

وأردف "لا نية لتأجيل أي لقاء مهما كانت الأسباب والنظام سيطبق على جميع الأندية بمنتهى العدالة والشفافية، ما عدا الفريق الذي سيصل لنصف نهائي أو نهائي عربي أو إفريقي، ستكون هناك مساحة من ٥ إلى ٦ أيام لكل فريق مشارك ولكن التأجيل مرفوض ولن يحدث على غرار الدوري الإنجليزي".

وينطلق الدوري بمواجهة الأهلي حامل اللقب ضد مصر المقاصة بينما يلعب الزمالك ضد مضيفه المقاولون العرب.

وتشهد الجولة الأولى أيضا دربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

ويلتقي القطبان في الجولة الرابعة.

وكشف مرزوق مصير الدوري ومشاركة الأندية في بطولتي إفريقيا في حال توقف البطولة بسبب فيروس كورونا قائلا:"إذا جرت أقل من نصف عدد مباريات الدوري ستُلغى البطولة، وسيشارك في إفريقيا نفس الفرق التي تأهلت عن الموسم السابق، وإذا ألغي الدوري بعد مرور نصف المباريات سيتم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية والدوري بنفس ترتيبه وإعلان البطل والمشاركين في بطولات قارية".

وأضاف "إذا كان عدد المباريات لفريق أكبر سيتم إجراء عملية حسابية نسبية وتحديد عدد النقاط في ضوئها وإذا تساوى فريقان سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، وإذا تساويا سيتم اللجوء لفارق الأهداف".

وعن عدد التبديلات أوضح "ستكون 5 تبديلات في 3 أوقات خلال المباراة، وسيتواجد 9 بدلاء و7 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي. دقائق شرب المياه سيتم تحديدها مع قبل لجنة الحكام وفقا لظروف الطقس".

وأتم "في حال تعطل الـVAR قبل بداية اللقاء أو خلاله ستكتمل المباراة دون مشاكل ونتيجتها تحتسب لأن الفيديو عامل مساعد وجميع الأندية متفهمة للقرار ونطبق تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في هذا الشأن".