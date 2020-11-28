لا جازيتا ديللو سبورت: 5 أندية إيطالية تصارع حتى لا تتعرض لخصم النقاط

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 11:55

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

تصارع 5 أندية إيطالية من أجل تسديد رواتب اللاعبين قبل الأول من ديسمبر حتى لا تتعرض لخطر العقوبة خصم النقاط.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت إن أندية نابولي ولاتسيو وبينيفنتو وجنوى وسامبدوريا هي الأندية الوحيدة التي دفعت رواتب اللاعبين حتى شهر أغسطس الماضي.

وأوضح التقرير أن تلك الأندية كانت ستواجه بالفعل عقوبة لولا إعفاء خاص يسمح لجميع الأندية بالتأجيل حتى 1 ديسمبر بسبب فيروس كورونا وتأثيراته على المالية.

أخبار متعلقة
بثنائيته في نابولي.. إبراهيموفيتش لا يتوقف عن التسجيل ويقود ميلان لصدارة الدولي الإيطالي ساسولو يتصدر الدوري الإيطالي.. روما يواصل صحوته وريمونتادا إنتر أمام تورينو نابولي يكتفي بهدف في شباك بولونيا ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي تقرير: منع لاعبي الدوري الإيطالي من الانضمام لمنتخباتهم بسبب كورونا

وأضاف أن الأندية الخمسة تنتظر حتى اللحظة الأخيرة من أجل تسديد رواتب اللاعبين المتأخرة.

وذكر التقرير أن بولونيا وكروتوني وإنتر وبارما وروما سددوا حتى سبتمبر، وأندية أتالانتا وكالياري وفيورنتينا ويوفنتوس وميلانو وساسولو وسبيتسيا وتورينو وأودينيزي وفيرونا لشهر أكتوبر.

وإذا لم تدفع الأندية رواتب اللاعبين بانتظام قد تواجه عقوبة خصم النقاط في الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
لا جازيتا ديللو سبورت: 5 أندية إيطالية تصارع حتى لا تتعرض لخصم النقاط 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصدر من صنداونز لـ في الجول: سيرينو قد يُعاقب بسبب تصريحاته عن الأهلي 40 دقيقة | إفريقيا
أليكساندر-أرنولد: نعاني من ضغط المباريات وهذا سبب الإصابات.. لابد من التغيير 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"يعادل إنجاز الجوهري" و"تسديدة أفشة المذهلة".. صحف جنوب إفريقيا تستعرض تتويج موسيماني بدوري الأبطال 48 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسيماني: لهذا تركت الشناوي يتحدث مع اللاعبين بين الشوطين 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: عانينا منذ السوبر ضد الزمالك.. ولأن الكرة عادلة منحتنا فرصة الانتقام ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 28 نوفمبر 2020.. المقاولون يستهل رحلته القارية وصلاح يتحدى برايتون ساعة | مصر
ومن غيره؟ كاف يختار أفشة أفضل لاعب في نهائي القرن 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك