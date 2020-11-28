لا جازيتا ديللو سبورت: 5 أندية إيطالية تصارع حتى لا تتعرض لخصم النقاط

تصارع 5 أندية إيطالية من أجل تسديد رواتب اللاعبين قبل الأول من ديسمبر حتى لا تتعرض لخطر العقوبة خصم النقاط.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت إن أندية نابولي ولاتسيو وبينيفنتو وجنوى وسامبدوريا هي الأندية الوحيدة التي دفعت رواتب اللاعبين حتى شهر أغسطس الماضي.

وأوضح التقرير أن تلك الأندية كانت ستواجه بالفعل عقوبة لولا إعفاء خاص يسمح لجميع الأندية بالتأجيل حتى 1 ديسمبر بسبب فيروس كورونا وتأثيراته على المالية.

وأضاف أن الأندية الخمسة تنتظر حتى اللحظة الأخيرة من أجل تسديد رواتب اللاعبين المتأخرة.

وذكر التقرير أن بولونيا وكروتوني وإنتر وبارما وروما سددوا حتى سبتمبر، وأندية أتالانتا وكالياري وفيورنتينا ويوفنتوس وميلانو وساسولو وسبيتسيا وتورينو وأودينيزي وفيرونا لشهر أكتوبر.

وإذا لم تدفع الأندية رواتب اللاعبين بانتظام قد تواجه عقوبة خصم النقاط في الدوري الإيطالي.