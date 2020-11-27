الاتحاد يعود لطريق الانتصارات على حساب القادسية بمشاركة حجازي

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 21:02

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

فاز الاتحاد على ضيفه القادسية بهدف دون رد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي، بالجولة السادسة من الدوري السعودي.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة بعمق دفاع اتحاد جدة.

وسجّل جاري رودريجيش جناح كاب فيردي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18.

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ليرفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد القادسية عند 7 نقاط في المركز العاشر.

ليعود الاتحاد إلى طريق الانتصارات بعد تعادلين أمام التعاون والفيصلي.

ويعد هذا الظهور هو الرابع لـ حجازي بقميص الاتحاد منذ الانتقال إليه معارا من وست بروميتش الإنجليزي.

أحمد حجازي الاتحاد
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