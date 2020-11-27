كرة سلة – مصر تفتتح تصفيات إفريقيا بالفوز على أوغندا

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 19:44

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لكرة السلة أمام أوغندا

حقق منتخب مصر لكرة السلة فوزا على نظيره الأوغندي في افتتاح مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة.

وفازت مصر على أوغندا بنتيجة 96/77 في مباراة أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري.

الفترة الأولى انتهت بتقدم مصر على أوغندا بنتيجة 24-21، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني بنتيجة 52-44 لصالح الزمالك.

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الفارق تقلص في الفترة الثالثة إلى 6 نقاط فقط بنتيجة 67-61 لصالح الزمالك.

وفي الفترة الرابعة، وسع الفراعنة الفارق ليفوزون بنتيجة 96-77.

وحصل اللاعب عمر طارق من منتخب مصر على لقب أفضل لاعب خلال المباراة.

ويواجه المنتخب نظيره منتخب كاب فيردي في ثاني أيام البطولة.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كل من المغرب، وأوغندا، وكاب فيردي في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

يذكر ان لاعبي منتخبي مصر و أوغندا وقفوا دقيقه حداد علي روح الراحل رؤوف منجور الرئيس الشرفي للاتحاد الافريقي لكرة السلة ورئيس الاتحاد التونسي الأسبق.

كرة سلة مصر أوغندا
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