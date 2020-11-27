روني: سأعتزل كرة القدم إذا عينني ديربي كاونتي مدربا للفريق بشكل نهائي

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 19:34

كتب : FilGoal

روني

ألمح واين روني لاعب ومدرب ديربي كاونتي المؤقت، أنه سيعتزل كرة القدم إذا ما حصل على مهمة تدريب الفريق بشكل نهائي وليس مؤقتا.

وصرح روني حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "إن كنت سأدرب الفريق لفترة طويلة، فأعتقد أنه لن يكون ممكنا أن أدرب وألعب في نفس الوقت، لذا بالطبع هذا أمر محتمل".

وواصل "إن لم أكن مدربا للفريق وأنا جزء فقط من الطاقم التدريبي فسأستمر في اللعب".

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وأكمل "لكن إن طُلب مني تدريب الفريق لفترة طويلة بشكل دائم، بالطبع سأعتزل لعب كرة القدم نعم".

وتابع "نشعر أن الفريق بحاجة لشخص وحيد يتخذ القرارات خلال المباريات وشعرنا أنني كنت الرجل المناسب لهذه المهمة لذا وصلنا إلى هذه المرحلة".

وأتم "إنه أمر مشوق لي أن أفعل ذلك، التدريب دائما شيء قلت إنني أرغب في فعله، لذا الفرصة متاحة بالنسبة لي بأن أحاول اختيار الفريق المناسب وأحصل على نتيجة إيجابية".

وكان روني قد أخبر زملائه في ديربي كاونتي أنه سيتولى تدريب الفريق خلال المستقبل القريب حتى تعيين مدرب جديد بشكل دائم.

وسيقود روني الفريق كمدرب خلال مواجهة وايكومب واندررز في دوري الدرجة الثانية كمدرب مؤقت بجانب ليام روسينير وشاي جيفن وجاستن ووكر وذلك بعد إقالة فيليب كوكو مدرب الفريق.

وتولى روني تدريب زملائه في ديربي كاونتي خلال تدريبات الجمعة، وشدد على اللاعبين أنه المدرب خاصة وأن اللاعبين لم يعرفوا أنه المدرب سوى مساء الخميس بعد إذاعة الخبر عبر شبكة "سكاي سبورتس".

روني صاحب الـ35 عاما شارك خلال الموسم الجاري في مباراتين بكل المسابقات مع ديربي سجل خلالها هدفا.

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