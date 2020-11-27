مالديني: فكرة ضم توفان جيدة جدا من الجانب الاقتصادي

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 17:49

كتب : FilGoal

فلوران توفان جناح مارسيليا

قال باولو مالديني المدير التقني لنادي ميلان إن فكرة ضم فلوريان توفان لاعب وسط مارسيليا الفرنسي جيدة جدا من الجانب الاقتصادي مع قرب نهاية عقده مع فريقه. وذلك في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي.

وصرح مالديني قائلا: "عقد توفان ينتهي قريبا، وهو لاعب متميز من الجهة الاقتصادية".

وواصل "إنه لاعب في مستوى عال، ليس النموذج الذي نقوم بضمه إلى ميلان خلال العامين الماضيين، فيما يخص عمره الحالي".

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وأكمل "لكن ما نقوله دائما في مثل تلك الحالات، إن تم خلق الخليط المثالي بتواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب مع بعض اللاعبين أصحاب الخبرات الذين يمكنهم تقديم الكثير، فبكل تأكيد هو من نوعية اللاعبين الذين يجب أن نتابعهم".

صاحب الـ27 عاما انضم إلى مارسيليا قادما من نيوكاسل يونايتد في صيف 2017 بمبلغ 11 مليون يورو، وينتهي عقده في صيف 2021 المقبل.

توفان شارك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

وفي المجمل لعب توفان بقميص مارسيليا في 250 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 81 هدفا وصنع 56 آخرين.

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