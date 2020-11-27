صاروخ برونو ضد باشاك شهير يفوز بهدف الجولة في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فوز هدف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ضد إسطنبول باشاك شهير بهدف الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

فيرنانديز سجل هدفين ضد باشاك شهير، أحدهما كان من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس ميروت جينوك، والآخر كان من ركلة جزاء.

وتفوق صاروخية فيرنانديز ضد باشاك شهير على أهداف جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند ضد كلوب بروج، وريان جرافنراخ لاعب أياكس ضد مييتلاند وإيفان راكيتيتش لاعب إشبيلية ضد كراسنودار.

وكان مانشستر يونايتد قد تفوق على باشاك شهير بنتيجة 4-1 في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر يونايتد المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان ولايبزج.