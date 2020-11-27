مؤتمر زيدان: علينا تقديم 150% من مستوانا لننتصر.. والفوز ضد إنتر لن يقلل من انتقادات الفريق

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن على فريقه تقديم 150% من مستواه لتحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يلعب ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة 11 للدوري على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وظهر زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة وتحدث عن مستوى الفريق والانتصار ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "الجميع يستطيع اللعب وهذا جيد. نريد أن نظهر صلابتنا مثلما لعبنا في ميلان (ضد إنتر). ستكون مباراة نهائية مرة أخرى وألافيس سيجعها صعبة للغاية".

وأضاف "تقدم الفرق كل ما لديها حين تلعب ضد ريال مدريد. لذلك علينا أن نكون بـ150% من طاقتنا لننتصر".

ولا يرى زيدان أن الانتصار ضد الإنتر قد يُقلل من حدة الانتقادات "لن يغير شيئا يقال حول الفريق. علينا الجميع مواصلة البحث عن تقديم الأفضل حتى النهاية".

وأكمل "لن نستسلم وسنواصل التطور. سيكون هناك تغييرات في التشكيل بين الحين والآخر. اللاعبون يرغبون في اللعب والتنافس، هذا هو الفريق الذي أمتلكه".

وعن تذبذب المستوى، قال: "هذه هي كرة القدم ومن الوارد مواجهة بعض الصعوبات. عليك معرفة إذا كانت الأمور ستزداد صعوبة حتى تستطيع التعامل معها لتفوز، ونحن نواصل العمل وأن نكون في قمة تركيزنا. لدينا وقت قصير (بين المباريات) لكن هذا ما نريده".

وتابع "ما أهتم به هو ما يقوم به الفريق. إذا قمنا بالعديد من الأشياء سويا سيكون من الصعب التفوق علينا".

وتحدث عن المصابين، وقال: "داني كارباخال ضعر ببعض الانزعاجات، كريم بنزيمة أمامه بعض الوقت لكن الشيء الإيجابي أنه يؤدي عمل جيد، ونفس الأمر بالنسبة لسيرخيو راموس".

ورفض زيدان الحديث عن احتمالية إجراء أي صفقات في سوق الانتقالات الشتوي المقبل "لن أتحدث عن هذا الآن. أعتمد على الجميع، ونحن لانزال في البداية".

وأضاف "نبحث عن تقديم عروضا ممتعة مثل الماضي، إلا أن العديد من الأشياء تغيرت. الآن علينا أن نعتني باللاعبين. فأنا أعاني حين يصاب أي لاعب".

وعن ما يقدمه مارتن أوديجارد مع الفريق، قال: "شيئا فشيئا يُظهر أي لاعب سوف يكون".

وتطرق زيدان للحديث عن قرار اعتزاله لعب كرة القدم وعن لاعبه التاريخي المفضل.

وقال: "لقد قررت الاعتزال حين وصلت لعامي الـ34، لكن هناك من يفضل الاستمرار في اللعب بعد هذا العمر، ولن أقول لأي شخص ماذا يفعل".

وأتم "لقد فقدنا لاعبا فريدا من نوعه (دييجو مارادونا) وقد يفضل شخصا أخر بأن بيليه أو رونالدو هم الأفضل فلكل شخص رأيه".

وفاز ريال مدريد ضد إنتر بهدفين دون رد في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 9 مباريات.