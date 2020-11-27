ببنود غريبة.. مدافع سيتي السابق ينضم لناد إسباني في الدرجة الرابعة

وقع جوليون ليسكوت مدافع مانشستر سيتي على عقد مع فريق راسينج مورسيا الي يلعب في الدرجة الرابعة بإسبانيا.. مدته مباراة واحدة.

المدافع الإنجليزي الذي أعلن اعتزاله عام 2017، سيعود للعب مع مورسيا في مباراتهم ضد فريق ليفانتي في الدور الأول من كأس ملك إسبانيا.

وأعلن النادي عبر حسابه على تويتر إتفاق موريس بانيلو رئيس النادي مع ليسكوت للإنضمام للنادي.

ولم يُعرف بعد هل سينتهي عقد ليسكوت بعد مبارة ليفانتي أم سيستمر أكثر ذلك بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وستُلعب المباراة يوم 16 ديسمبر المقبل.

ولعب ليسكوت لأندية ولفرهامبتون وإيفرتون قبل أن ينتقل لمانشستر سيتي عام 2009 ويستمر معهم حتى عام 2014 لينتقل لوست بروميتش ألبيون.

وكانت أخر محطات ليسكوت مع كرة القدم عام 2017 حين لعب لنادي سندرلاند.

وخاض 288 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وحقق اللقب مرتين مع مانشستر سيتي.

وكان ليسكوت ضمن قائمة منتخب إنجلترا في يورو 2012 وشارك أساسيا في كل مباريات المنتخب بالبطولة.