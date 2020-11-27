تصنيف فيفا - مصر ترتقي 3 مراكز.. وتحتل المركز السادس إفريقيًا

ارتقى المنتخب المصري للمركز الـ 49 متسلقا 3 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر نوفمبر.

ويحل المنتخب المصري في المركز السادس بين منتخبات إفريقيا، بعد السنغال (20) وتونس (26) والجزائر (31) ونيجيريا (35) والمغرب (35).

وعربيا يتواجد المنتخب المصري في المركز الرابع بعد تونس والجزائر والمغرب، ولا يسبقه أي منتخب من عرب آسيا.

وفاز منتخب مصر في التوقف الدولي الماضي على توجو ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 و3-1 ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

ودخل منتخبا المكسيك وإيطاليا ضمن العشرة الأوائل في التصنيف التاسع والعاشر على الترتيب، بينما خرج منتخبا كرواتيا وكولومبيا من العشرة الأوائل.

وواصل منتخب بلجيكا تصدره للترتيب العالمي برصيد 1780 نقطة وفي المركز الثاني فرنسا، ثم البرازيل ثالثا.