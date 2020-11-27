لاعب ريال مدريد السابق: الفريق يحتاج 5 لاعبين للمنافسة على دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 12:57

كتب : محرر في الجول

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف هازارد ضد إنتر ميلان

يرى ميتشيل لاعب ريال مدريد السابق أن الفريق في حاجة للتعاقد مع لاعبين جدد للمنافسة على دوري أبطال أوروبا.

وقال ميتشيل في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "سأتسخدم المال للتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين. في أخر عاميين غادرنا دوري أبطال أوروبا من دور الـ16. نحتاج للمزيد من الاستقرار وهذا سيحدث بتقوية تشكيل الفريق".

وأضاف "أنا معجب بإرلينج هالاند للغاية. إنه يتطور بشكل مذهل، ويسجل العديد من الأهداف من جميع أنحاء الملعب وليس من منطقة الجزاء فقط".

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وتابع مستنكرا التقليل من زين الدين زيدان مدرب الفريق "أنا متفاجئ مِن مَن يقلل من قدرات المدرب الذي فاز بـ3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا".

وواصل "دائما يقوم بحل أي مشكلة مُعقدة".

وعن تجديد عقد سيرخيو راموس "ليس لدي مشكلة في التجديد له لمدة موسمين، لكن براتب محدد".

وأكمل "إذا لم تستطع تجديد عقد راموس؛ فعليك إيجاد راموس أخر في الملعب وفي غرفة خلع الملابس".

وتطرق ميتشيل للحديث عن دييجو أرماندو مارادونا الذي توفى يوم الأربعاء الماضي.

وقال: "لقد عاش حياة مختلفة. لم يواصل اللعب بنفس التناسق لكنه حظى بلحظات عظيمة".

واستمر "أصبح بطلا للحظات المستحيلة وجعل نابولي أبطال لمدة موسمين (بعد الفوز بالدوري)".

وأتم "أي فريق يمكنه الفوز بكأس العالم إذا كان يمتلك مارادونا".

ولعب ميتشيل مع ريال مدريد لمدة 14 عاما حقق خلالها 6 ألقاب للدوري الإسباني منها 5 ألقاب متتالية من 1985 وحتى 1990.

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