الصفقة رقم 20.. عمرو الحلواني إلى أسوان

أعلن نادي أسوان تعاقده مع عمرو الحلواني ظهير أيسر حرس الحدود في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وأصبح الحلواني الصفقة رقم 20 لكتيبة سامي الشيشيني قبل انطلاق موسم 2020-2021.

الظهير البالغ 35 عاما شارك في 24 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها 8 أهداف.

ولعب الحلواني في صفوف إنبي منذ 2010 وحتى 2019، بعد تجربة طويلة 4 مواسم في الملاعب اليونانية، وانتقل الموسم الماضي لصفوف حرس الحدود.

وجاءت تعاقدات أسوان للموسم الجاري كالآتي:

محمد سوستة من المقاولون العرب

إسلام سري من طلائع الجيش

أحمد أيمن من النجوم (إعارة لموسم)

محمد رجب من إنبي (إعارة)

عمرو ناصر من إنبي (إعارة)

خالد بسيوني من إنبي (إعارة)

أحمد خالد من إنبي (إعارة)

عبد الوهاب إسماعيل من المقاولون العرب (إعارة)

عمر رضوان من الجونة (إعارة)

محمد العشري من طنطا

أحمد سعيد أوكا من طنطا

أحمد سالم صافي من طنطا

خالد وليد من وادي دجلة

عمر يوسف من سكافانيس البرتغالي

محمد أسامة من حرس الحدود

أحمد دحروج من بترول أسيوط

محمود شبانة من نادي مصر

النيجيري ألكو محمد

اليمني عمر الداحي

وجدد زهرة الجنوب تعاقده مع أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق والذي غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

ويستهل أسوان مشواره في الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا لموسم 2020-2021.