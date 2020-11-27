بلاتيني: مارادونا شخص طيب لم يساعده العالم.. وكنت سأترك له القميص رقم 10

تحدث الفرنسي ميشيل بلاتيني نجم المنتخب الفرنسي السابق ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق عن مواجهة دييجو مارادونا.

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله.

بلاتيني تحدث لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" عن أول لقاء مع مارادونا، قائلا: "ألتقينا أول مرة في بيونيس آيرس في يونيو 1979، كان مواجهة لا تُنسى بين الأرجنتين أمام منتخب العالم".

وأضاف "مدربنا كان إنزو بيزوت ومعنا باولو روسي وماركو تارديللي ضد بطل كأس العالم 1978 وحينها مارادونا كان صغيرا".

وتابع "عندما وصل نابولي، لم يكن الفريق في نفس المستوى مع يوفنتوس، كان الأمر مستحيلا قبل ذلك، دييجو ظاهرة لأنه بنى فريقا هاما حوله، جيوردانو وكاريكا وأخرين".

وأوضح "دييجو لديه كل شيء وما يلزم ليكون بطلا، وقدم يسرى غير اعتيادية، وسرعة لم امتلكها، لن تصبح مارادونا إذا لم تكن لديك تلك الصفات، كان مهاجما، ومهاجم ثان، وكنت أنا لاعب وسط أكثر كنا مختلفين".

وأردف "فعل الكثير من أجل اللاعبين، الجميع يحبه ويحترم كل لاعب في الملعب".

وشدد "كان شخصا طيبا لم يساعده العالم، قال الجميع إنه كان متعاطفا معه لكن ربما لم يعطوه ما يحتاجه حقا".

وأكمل "لا تسألني عن مقارنات، فهي دون قيمة في الحياة وكرة القدم، لكن بالنسبة لي يوان كرويف ومن ثم ..".

وعن إمكانية اللعب بجوار مارادونا واصل "لا أعلم إذا حاول أنييللي ضم مارادونا إلى نابولي، لكن أعلم أن رئيس نابولي سعى لضمي".

وأتم "إذا لعبت مع مارادونا كنت سأترك له القميص رقم 10، ربما كنت سأختار الرقم 20 لأنه يساوي الضعف".

وأعلنت الأرجنتين حالة الحداد العام لمدة 3 أيام بعد وفاة الأسطورة.

وقضى مارادونا 7 سنوات بقميص نابولي توج خلالها بلقبي دوري إيطالي ولقب كأس الاتحاد الأوروبي ضمن 5 ألقاب.