مارادونا يشاهدكم وفخور بكم.. نابولي يتفوق على رييكا بثنائية في سان باولو

حقق نابولي فوزا بثنائية دون مقابل على رييكا الكرواتي في رابع جولات الدوري الأوروبي لحساب المجموعة السادسة، لينفرد البارتينوبي بالصدارة.

"لاعبو نابولي سيلعبون ليظهروا لمارادونا الذي يشاهد ماذا بإمكاننا فعله"، كريستيانو جينتولي المدير الرياضي لـ نابولي قبل انطلاق المباراة عبر شبكة سكاي الإيطالية.

قبل المباراة احتشدت الجماهير حول ملعب سان باولو وأطلقت عديد الألعاب النارية دون الاهتمام بتفشي فيروس كورونا بعد وفاة نجمهم التاريخي.

وأمس طالب عمدة نابولي وأوريليو دي لاورينيتس رئيس النادي بتغيير اسم ملعب نابولي من ساو باولو إلى دييجو أرماندو مارادونا عقب وفاة الأسطورة الأرجنتينية عن عمر يناهز 60 عاما.

ملعب سان باولو في ليلة وداع مارادونا 🙏 pic.twitter.com/TDFAt91efC — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) November 26, 2020

لاعبو نابولي عكس أي فريق آخر وقف دقيقة حدادا على روح الأرجنتين، ارتدوا القميص رقم 10 والذي لطالما ارتبط باسم مارادونا نابولي لا غيره ولم يرتده أحدا بعده.

ولم يأب لاعبو البارتينوبي إنهاء الشوط الأول بدون أهداف، عرضية من بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 41 أودعها أناستسيو بالخطأ في مرماه.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء أضاف المكسيكي هيرفينج لوزانو الهدف الثاني بعدما تلقي كرة طولية من القائد لورينزو إنسيني.

البارتينوبي قدّم أفضل مبارياته على المستوى الهجومي بعدما أمطر مرمى الضيوف بـ 23 تسديدة كأفضل مباراة هجوميا لهم الموسم الجاري.

فوز رفع رصيد نابولي إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد وألكمار صاحبا المركز الثاني والثالث برصيد 7 نقاط.

كلوج × روما

وفي رومانيا عاد روما بانتصار ثان على التوالي على كلوج وضمن التأهل إلى دور الـ 32 من المسابقة لحساب المجموعة الأولى.

فوز الذئاب تأخر للشوط الثاني بعد نزول جوردان فيرتو مع انطلاقه، ركلة ثابتة نفذها الفرنسي ارتطمت بأقدام المدافع وتحولت في الشباك في الدقيقة 49 أعلنت عن تقدم الضيوف.

وفي الدقيقة 67 أضاف اللاعب الفرنسي الهدف الثاني من علامة الجزاء.

فوز رفع رصيد روما إلى 10 نقاط في الصدارة وخلفه يونج بويز السويسري برصيد 7 نقاط وتوقف رصيد كلوج عند 4 نقاط ثالثا.