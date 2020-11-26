كوكاكولا تطلق عبوة خاصة تحمل صورة مؤمن زكريا

أطلقت شركة كوكاكولا الراعي الرسمي للنادي الأهلي، عبوة خاصة ونسخة محدودة للاحتفال بتتويجه بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

ويأتي ذلك بعد إطلاق نسخة خاصة أيضا من أجل مؤمن زكريا لاعب الأهلي لمؤازرته خلال رحلة علاجه.

وستكون كوكاكولا دائما راعي المشجع المصري في كل المحافل الكروية والرياضية المختلفة طيلة الوقت.

وأطلقت كوكاكولا عدة حملات جماهيرية في أكثر من مناسبة، أبرزها قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2017 وعلى مدار البطولة وحتى نهايته فيما عرفت بحملة "إهداء من كوكاكولا للمشجع المصري".

وكذلك حملة "تيشرتك هي علمك" لكأس العالم 2018، وحملة "علشان تعرفوهم روحوا شجعوهم"، والتي كانت أثناء كأس العالم للشباب والتي أقيمت في مصر خلال عام 2009.

تاريخ كوكاكولا مع النادي الأهلي يمتد لعقود، إذ أن كوكاكولا كانت الراعي الرسمي المزين لقميص الأهلي في مختلف المسابقات وبوجوه مختلفة منذ عام 1983 وحتى 2002، وظلت رقم 1 مع تغير الشركات الراعية لقميص النادي.