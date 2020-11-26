لاعب الدراويش الجديد: الإسماعيلي بوابتي لمنتخب مصر

عبر أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي الجديد سعادته الكبيرة بالانضمام للدراويش.

أحمد مصطفى النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

الجناح الأيسر أحمد مصطفى والذي لعب في مصر في وقت سابق مع أندية بتروجيت والداخلية، انضم للإسماعيلي من صفوف جينت البلجيكي.

وقال أحمد مصطفى: "سعيد جدا بالانضمام لـ الإسماعيلي. سأقدم أفضل ما لدي مع النادي لإسعاد الجماهير".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "لم أحتج لكثير من الوقت للتأقلم في صفوف الفريق، خاصة أن طريقة لعبي تناسب طريقة لعب الفريق إلى جانب وجود العديد من اللاعبين في النادي اعتبرهم بمثابة أشقائي".

وتابع "الجهاز الفني نجح في استعادة معدلاتي البدنية خلال الحصص التدريبية، ومستواي الفني سيظهر بشكل أكبر مع بداية المباريات الرسمية".

واستمر "الإسماعيلي سيكون بوابتي للانضمام لمنتخب مصر".

وأكمل حديثه قائلا: "سعيد برضاء المتابعين عن المستوى الذي ظهرت به في لقاء طلائع الجيش الودي. كانت تجربة مميزة نجحنا في الانتصار 2-1 بعد التأخر في النتيجة".

وأتم "سنقدم أفضل ما لدينا من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي".