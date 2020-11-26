إنبي يتعاقد مع جناح المنصورة

أعلن نادي المنصورة رحيل لاعبه محمد توكل جناح الفريق إلى صفوف نادي إنبي.

وكشف إسلام مسعد عضو مجلس إدارة نادي المنصورة انضمام محمد توكل لـ إنبي مقابل مليون ونصف المليون.

وأضاف عضو مجلس الإدارة في حديثه مع FilGoal.com أن المفاوضات بين الفريقين استمرت لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تنتهي بنجاح.

محمد توكل مواليد عام 2000 يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وشارك مع الفريق الأول في المنصورة في آخر موسمين بعدما تم تصعيده من فريق الناشئين في النادي.