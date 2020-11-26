الدوري الأوروبي - أرسنال يحسم تأهله أمام مولده.. وميلان يعود بنقطة من ليل

حسم أرسنال مقعده في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بعد الفوز على مولده النرويجي 3-0 خارج القواعد ضمن مواجهات المجموعة الثانية.

بينما عاد ميلان بنقطة تعادل أمام ليل بنتيجة 1-1، بعد خسارة الروسونيري 3-0 في الجولة الماضية أمام الفريق الفرنسي، ليتأجل تأهله.

مولده × أرسنال

محمد النني غاب عن قائمة الجنرز بسبب عدم تعافيه من فيروس كورونا بعد، فيما قاد ألكسندر لاكازيت وإيدي نيكيتياه الخط الهجومي.

أرسنال تقدم عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 50، بعد دقيقة واحدة من تسديدة ارتدت من العارضة.

هدف تاسع شارك به الإيفواري مع أرسنال في آخر 10 مباريات بالدوري الأوروبي، بتسجيل 5 أهداف وصناعة 4، كما سجل في آخر 3 مباريات بالمسابقة.

وبعد 5 دقائق أضاف رييس نيلسون الهدف الثاني معززا من تفوق الجنرز، بعدما حوّل عرضية جو ويليوك في الشباك.

وفي الدقيقة 82 شارك الإنجليزي فلوران بالوجان بدلا من نيكيتياه وعقب أقل من دقيقة واحدة سجل هدف أرسنال الثالث، من أول فرصة سانحة له مع أرسنال.

فوز انفرد به أرسنال في الصدارة بينما توقف رصيد مولده عند 6 نقاط.

ليل × ميلان

وعلى ستاد بيير ماوروي في فرنسا عاد ميلان بنقطة تعادل أمام ليل الفرنسي ضمن المجموعة الثامنة.

في غياب زلاتان إبراهيموفيتش شارك الكرواتي أنتي ريبيتش في الهجوم وظهر النرويجي ينيس هاوجي لأول مرة أساسيا بقميص الروسونيري.

كما كتبت المباراة الظهور الـ 50 لكلا من ثيو هيرنانديز وإسماعيل بن ناصر مع ميلان.

الضيوف تفوقوا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، تمريرة بينية من ساندرو تونالي إلى أنتي ريبيتش الذي انفرد ومرر إلى سامو كاستييخو فسجل هدف التقدم.

رد الفريق الفرنسي جاء في الدقيقة 65 عن طريق جوناثان بامبا بتسديدة قوية على يسار جانلويجي دوناروما.

وفي المقابل عزز سبارتا براج التشيكي حظوظه في التأهل بالفوز 4-1 على سيلتك الأسكتلندي ليكرر نتيجة الذهاب منذ أسبوعين.

فوز رفع رصيد الفريق التشيكي عند 6 نقاط، بينما تصدر ليل الفرنسي الترتيب برصيد 8 نقاط وخلفه ميلان ثانيا برصيد 7 نقاط.