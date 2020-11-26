عودة إيهاب جلال لـ المقاصة من جديد

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 21:33

كتب : حامد وجدي

إيهاب جلال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة

أعلن بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر للمقاصة عودة إيهاب جلال من جديد لقيادة الفريق.

وقال بكري سليم: "إيهاب جلال أصبح المدير الفني الجديد لـ المقاصة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سنعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل من أجل الإعلان عن عودة إيهاب جلال".

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وتابع "وذلك سيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بعملية بيع النادي خلال المؤتمر أيضا".

واستقال إيهاب جلال من منصبه كمدير فني لـ المقاصة خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب تأخر مستحقاته المالية.

وقاد إيهاب جلال الفريق في 11 مباراة فاز في سبعة وتعادل مرتين وهُزم في مثلهما.

في الدوري إيهاب جلال المقاصة
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