عودة إيهاب جلال لـ المقاصة من جديد

أعلن بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر للمقاصة عودة إيهاب جلال من جديد لقيادة الفريق.

وقال بكري سليم: "إيهاب جلال أصبح المدير الفني الجديد لـ المقاصة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سنعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل من أجل الإعلان عن عودة إيهاب جلال".

وتابع "وذلك سيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بعملية بيع النادي خلال المؤتمر أيضا".

واستقال إيهاب جلال من منصبه كمدير فني لـ المقاصة خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب تأخر مستحقاته المالية.

وقاد إيهاب جلال الفريق في 11 مباراة فاز في سبعة وتعادل مرتين وهُزم في مثلهما.