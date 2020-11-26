باولو مالديني: شعرت بالخجل واعتذرت لـ مارادونا

أعرب باولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي عن شعوره بالخجل واعتذاره للراحل دييجو أرماندو مارادونا في وقت سابق.

ميلان ونابولي تنافسا على لقب الدوري الإيطالي في أواخر الثمانينيات والتسعينيات.

مالديني كان مؤكلا برقابة "الفتى الذهبي"، فيقول قائد الروسونيري التاريخي لشبكة "تيلفوت" الفرنسية: "قد لا تستطيع الإمساك به".

وتابع "كنت بالقرب منه في قاعة المشاهير وعُرضت لقطات لنا سويا، دائما ما أصنف نفسي كمدافع قوي للغاية".

وأضاف "لكن عليّ الاعتراف عندما شاهدت اللقطات ورأيت الأخطاء المريعة التي ارتكبتها، لكن هذا فقط لأنني كنت أراقبه، لكن الاعتذار كان متأخرا".

وأردف "كان سريعا للغاية ويتعرض للركل طيلة مسيرته، وطيلة المباراة، شعرت بالخجل واعتذرت له بعد الفيديو".

وأتم "أيضا اتذكر كيف كان سريعا في السيطرة على الكرة وتغيير اتجاهه، كان استثنائيا".

مارادونا توفى بعمر الـ 60 بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله.

وأعلنت الأرجنتين حالة الحداد العام لمدة 3 أيام بعد وفاة الأسطورة.

وقضى مارادونا 7 سنوات بقميص نابولي توج خلالها بلقبي دوري إيطالي ولقب كأس الاتحاد الأوروبي ضمن 5 ألقاب.