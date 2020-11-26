كرة يد - تأجيل مباريات حسم الدوري للعام المقبل

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل مباريات حسم الدوري للعام المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباريات المتبقية يومي 12 و13 من شهر نوفمبر، قبل أن تتأجل لموعد 28 و29 من شهر نوفمبر، قبل أن تؤجل مرة أخرى.

وأعلن الاتحاد تأجيل مباريات حسم الدوري (الزمالك - الأهلي - سبورتنج - الجيش) حتى الانتهاء من فاعليات بطولة العالم لكرة اليد رجال، على أن يتم تحديد المواعيد في وقت لاحق.

وتقام مباريات النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021 في الفترة ما بين 13 و31 يناير المقبل.

ويحتاج الزمالك لفوز وتعادل من المباراتين لحسم اللقب بشكل رسمي وبغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.