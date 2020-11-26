بيراميدز يفوز على البنك الأهلي وديا بمشاركة رمضان وفتحي وإكرامي

فاز بيراميدز اليوم الخميس وديا على البنك الأهلي بهدفين دون رد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري.

سجل هدفا بيراميدز دودو الجباس وإسلام عيسى.

وشهدت المباراة مشاركة الخماسي الجديد شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي ومحمود وادي وأحمد سامي.

وخاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم كل من إكرامي في حراسة المرمى وفتحي وعبد الله بكري وأحمد سامي ومحمد حمدي في الدفاع.

وفي الوسط كل من نبيل عماد "دونجا" وعبد الله السعيد ومحمود حمادة وإبراهيم عادل ورمضان صبحي، وفي الهجوم محمود وادي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني خاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم المهدي سليمان في حراسة المرمى وأحمد سامي وعبد الله بكري وأحمد توفيق وطارق طه في الدفاع.

وفي الوسط كل من محمد فتحي وعمر العيوني وإبراهيم حسن وإبراهيم عادل وإسلام عيسى، وفي الهجوم دودو الجباس.

وبعد أربع دقائق من الشوط الثاني افتتح دودو الجباس الأهداف برأسية إثر عرضية من طارق طه.

قبل أن يسجل إسلام عيسى هدفا ثانيا بتسديدة أكدت فوز بيراميدز.