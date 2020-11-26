غياب النني عن قائمة أرسنال في مواجهة مولدي

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 18:59

كتب : FilGoal

محمد النني ومايكل أرتيتا

يستمر غياب محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر عن قائمة فريقه المستدعاة للقاء مولدي النرويجي في رابع جولات الدوري الأوروبي لحساب المجموعة الثانية.

جاء ذلك في ظل استمرار إصابة النني بفيروس كورونا.

وتعرض النني للإصابة بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب مصر بعد لقاء توجو في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

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وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: رونار رونارسون

في الدفاع: سيدريك سواريز- ديفيد لويز- شكوردان موستافي- ميتلايند نايلز

في الوسط: نيكولاس بيبي- جو ويلوك- جرانيك جاكا- رييس نيلسون

في الهجوم: إدوارد نيكيتياه- أليكسندر لاكازيت

ويتصدر أرسنال المجموعة بتسع نقاط ويليه مولدي بست نقاط.

أرسنال النني الدوري الأوروبي
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