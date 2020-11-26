حرمان عمر خربين من تمثيل منتخب سوريا نهائيا

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 18:40

كتب : FilGoal

عمر خربين - سوريا

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم حرمان عمر خربين نجم الهلال السعودي من تمثيل المنتخب بشكل نهائي.

عمر خربين

النادي : الهلال

سوريا

الاتحاد السوري عقد اجتماعا بحضور الصحفيين اليوم الخميس، للحديث عن كل شيء يخص الكرة السورية.

وأعلن الاتحاد في نهاية مؤتمره الصحفي عبر رئيسه حاتم الغايب، قرارات الاتحاد ضد عمر خربين والتي "جاءت بالإجماع وتقرر حرمانه من تمثيل المنتخب وإيقافه عن كافة الأنشطة المتعلقة بالاتحاد السوري".

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القصة بدأت عندما قرر التونسي نبيل معلول مدرب منتخب سوريا استبعاد عمر خربين بسبب "تدخله في أمور فنية" حسبما أُعلن في المؤتمر الصحفي.

لكن نجم الهلال السعودي خرج بتصريحات مثيرة ليزعم بأن المدرب التونسي "ينهال بالسباب والشتائم على بعض من لاعبي المنتخب، وتحديدا العناصر المنضمة حديثا".

تصريحات خربين تسببت في أزمة كبيرة، ليقرر الاتحاد السوري التحقيق في الأمر.

وكشف رئيس الاتحاد في المؤتمر الصحفي "قمنا بالتحقيق وسؤال الطاقم الفني بالكامل، والطاقم الطبي بالكامل، والطاقم الإداري الذي يتواجد باستمرار في معسكر المنتخب بالكامل، والكل أقر أنهم لم يسمعوا أي إساءة من نبيل معلول تجاه أي لاعب".

وأكمل حديثه قائلا: "تواصلت مع جميع اللاعبين، وعدد لا بأس منه من اللاعبين ذكر أنه لم يتعرض لأي إساءة، والبعض الآخر فضل الصمت لأسباب خاصة تعود لعلاقته مع خربين".

وشدد رئيس الاتحاد "عمر لاعب سوري نحترمه ونقدره وكان له شرف تمثيل المنتخب، ولكن تصريحاته أساءت له وللاتحاد ولجميع اللاعبين والسوريين".

خربين صاحب الـ 26 عاما مثّل المنتخب السوري في 45 مباراة ونجح في تسجيل 18 هدفا.

عمر خربين سوريا
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