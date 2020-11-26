في الدرجة الثانية – مركز شباب سُمُسطا يتصدر مجموعة الصعيد وهزيمة بني سويف

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 17:14

كتب : رضا السنباطي

مركز شباب سُمُسطا

انتهت مباريات الجولة الأولى لمباريات مجموعة الصعيد بـ6 انتصارات وتعادلين وتحقيق أول ثلاثية "هاتريك" لدوري القسم الثاني لموسم 2020-2021.

مركز شباب سُمُسطا الصاعد حديثا للقسم الثاني، تصدر المجموعة بعد الفوز على طهطا بثلاثية دون رد، كانت من نصيب محمد جمال "كوليبالي"، الذي سجل أول "هاتريك" في المسابقة".

أما الشرقية للدخان فنجح في تحويل تأخره ضد بني سويف ليفوز بهدفين مقابل هدف.

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وحقق بترول أسيوط الفوز ضد كيما أسوان بهدفين مقابل هدف.

فريق شبان قنا الحصان الأسود للمجموعة في الموسم الماضي، استمر في تحقيق النتائج جيدة وفاز على أسمنت أسيوط بهدف سجله اللاعب محمد سوستة.

أما سوهاج ففاز على ديروط بهدف سجله محمد ناجح، بينما فاز المنيا على قنا بهدفين مقابل هدف.

وتعادل تليفونات بني سويف مع الإعلاميين بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة تعامل الألومنيوم مع الفيوم.

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