إيفونا إلى الصفاقسي التونسي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي بشكل رسمي تعاقده مع المهاجم الجابوني ماليك إيفونا لاعب الأهلي الأسبق.

ماليك إيفونا النادي : الصفاقسي الصفاقسي

إيفونا خضع لفحوصات الكشف الطبي اليوم في تونس، قبل أن يوقع رسميا على عقود انضمامه للفريق التونسي لمدة موسمين.

مهاجم الأهلي السابق انضم لصفوف الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع سانتا كلارا البرتغالي في وقت سابق.

نعلن رسميا على انتقال المهاجم الدولي الغابوني 🇬🇦 ماليك إيفونا 💪 إلى النادي الرياضي الصفاقسي 🏴🏳️ بعد إمضاء عقد يمتد لموسمين 👌.#مرحبا_بك_إيفونا_في_قلعة_الأجداد 🏁✌️ pic.twitter.com/L8Qwu7uIPc — Club Sportif Sfaxien (@CSSofficiel) November 26, 2020

وارتبط اسم المهاجم البالغ 27 عاما من قبل بالانتقال لصفوف الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

وأصبح إيفونا رابع صفقات الصفاقسي الذي سيخوض غمار البطولة الكونفدرالية الموسم المقبل بعد كل من الليبي محمد صولة والجزائريين زكريا المنصوري وصبري شرايطية.

وانضم إيفونا لصفوف الأهلي قادما من الوداد المغربي في 2015 وسجل 13 هدفا خلال 31 مباراة وصنع 5 بجميع المسابقات.

ورحل صوب الدوري الصيني بعد عام لنادي تيانجيان تيدا إذ سجل 3 أهداف في 10 مباريات بعد انتقل تم مقابل 7.25 ملايين يورو.