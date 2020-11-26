بعد التأهل.. فودين: نتطلع لثمن نهائي دوري الأبطال لكن علينا إنهاء المجموعات بقوة

طلب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي من فريقه عدم التراخي عقب النجاح في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

فودين سجل هدف مباراة سيتي وأولمبياكوس الوحيد ليضمن الفريق السماوي مكانه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فودين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هذه النتيجة تعني أننا تأهلنا للدور التالي وهو أمر مهم حقًا للنادي".

وأضاف "إنه شعور جيد حقا أن تضمن التأهل قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، نتطلع إلى مرحلة ثمن النهائي، لكن أولاً وقبل كل شيء، علينا إنهاء دور المجموعات بقوة"

واستمر "لم نحقق أفضل النتائج في الدوري الإنجليزي، لذا من الرائع أن نرى أننا نقوم بالأشياء الصحيحة في دوري أبطال أوروبا ونحقق النتائج الجيدة".

وتابع "كل التقدير لأولمبياكوس لأنهم خرجوا للقتال بعد نهاية الشوط الأول وجعلوا الأمر صعبا بالنسبة لنا، لذلك قمنا بعمل جيد للحصول على هذه النتيجة".

وأتم اللاعب الشاب "نحتاج إلى العمل على تسجيل المزيد من الأهداف، نحن نصنع الفرص وأنا متأكد من أن الأهداف ستأتي قريبا".

مانشستر سيتي حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز الرابع على التوالي.

ورفع سيتي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن بورتو الوصيف.

أما أولمبياكوس فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما مارسيليا يتذيل الترتيب بلا رصيد.