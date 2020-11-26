بعد التأهل.. فودين: نتطلع لثمن نهائي دوري الأبطال لكن علينا إنهاء المجموعات بقوة

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 16:38

كتب : FilGoal

فيل فودين مع مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس

طلب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي من فريقه عدم التراخي عقب النجاح في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

فودين سجل هدف مباراة سيتي وأولمبياكوس الوحيد ليضمن الفريق السماوي مكانه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فودين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هذه النتيجة تعني أننا تأهلنا للدور التالي وهو أمر مهم حقًا للنادي".

أخبار متعلقة
ميلنر: علينا التعافي سريعا بعد مباراة أتالانتا المخيبة للآمال فليك: المرمى يبدو أصغر بالنسبة لأي مهاجم يركض نحو نوير جوارديولا: أداء سيتي أمام أولمبياكوس كان على أعلى مستوى كلوب: نستحق الخسارة من أتالانتا

وأضاف "إنه شعور جيد حقا أن تضمن التأهل قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، نتطلع إلى مرحلة ثمن النهائي، لكن أولاً وقبل كل شيء، علينا إنهاء دور المجموعات بقوة"

واستمر "لم نحقق أفضل النتائج في الدوري الإنجليزي، لذا من الرائع أن نرى أننا نقوم بالأشياء الصحيحة في دوري أبطال أوروبا ونحقق النتائج الجيدة".

وتابع "كل التقدير لأولمبياكوس لأنهم خرجوا للقتال بعد نهاية الشوط الأول وجعلوا الأمر صعبا بالنسبة لنا، لذلك قمنا بعمل جيد للحصول على هذه النتيجة".

وأتم اللاعب الشاب "نحتاج إلى العمل على تسجيل المزيد من الأهداف، نحن نصنع الفرص وأنا متأكد من أن الأهداف ستأتي قريبا".

مانشستر سيتي حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز الرابع على التوالي.

ورفع سيتي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن بورتو الوصيف.

أما أولمبياكوس فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما مارسيليا يتذيل الترتيب بلا رصيد.

مانشستر سيتي أولمبياكوس فيل فودين
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: لو ابتسم صلاح عند استبداله فهذا غير طبيعي.. أتفهم غضبه تماما 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتعرض لإيقاف قيد اللاعبين.. ولا نعلم سبب تلك الأخبار في هذا التوقيت 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (1) (0) بيرنلي.. جووووووول محرز 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برايتون يخطف "نقطة من السماء" أمام ليفربول تحت أنظار صلاح الغاضب والإصابات والـ VAR 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل سيتي – جوارديولا يدفع بـ محرز ضد بيرنلي.. وسترلينج على دكة البدلاء 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صندوانز: فخورون بـ موسيماني.. قاد الأهلي لبطولة إفريقيا التاسعة ساعة | إفريقيا
لتدعيم خط دفاع.. الاتحاد السكندري يضم قائد منتخب جامايكا ساعة | الدوري المصري
عمار حمدي في قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي والإصابة تبعد عاشور 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك
قد ينال إعجابك