ميلنر: علينا التعافي سريعا بعد مباراة أتالانتا المخيبة للآمال

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 15:39

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر - ليفربول - نابولي

يشعر جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول بخيبة أمل بعد سقوط فريقه على ملعبه أمام أتالانتا في مباراة لم يظهر فيها بطل الدوري الإنجليزي بمستواه، لكنه طالب فريقه بالتعافي سريعا قبل المباراة المقبلة.

لم يستطع ليفربول تهديد مرمى أتالانتا خلال 90 دقيقة كاملة وكان السقوط من نصيبه في النهاية بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نعلم أن الأداء كان أداء ضعيفا وسطحيا جدا، يبدو أننا لم نأتي للمباراة، وهو أمر مخيب للآمال".

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وأضاف "لم يكن هناك انسيابية في الأداء، نعم قمنا بتحريك الكرة وخلقنا بعض الثغرات في بعض أوقات المباراة، لكن لم نفعل ذلك بشكل جيد".

وتابع "لقد خلقنا القليل من الفرص وهو أمر مخيب للآمال بالنسبة لنا، كانت واحدة من المباريات القليلة التي لم نقدم فيها أفضل ما لدينا ولم نتمكن من تحقيق أي شيء".

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لليفربول خلال الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد ليفربول عند تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة، ويليه أياكس بسبع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه أتالانتا، فيما يأتي ميتلاند رابعا بدون أي نقطة.

وأتم ميلنر "نحتاج إلى التعافي بسرعة كبيرة لأن لدينا الكثير من المباريات المهمة في الأيام المقبلة".

ويستعد ليفربول لملاقاة برايتون ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي يوم السبت، قبل ملاقاة أياكس ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات الثلاثاء المقبل.

ليفربول أتالانتا جيمس ميلنر
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