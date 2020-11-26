إصابة ثنائي منتخب الشباب بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم "فيفا" إصابة الثنائية محمد أشرف ظهير الأهلي ومنتخب الشباب تحت 20 عاما، وزميله في المنتخب محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش، بفيروس كورونا كوفيد 19.

وخضع اللاعبون للمسحة يوم الأربعاء، تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أوضح أنه سيتم إجراء مسحة أخرى قبل 72 ساعة من السفر إلى تونس.

ويستعد منتخب الشباب للسفر إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا.

وتشارك منتخبات تونس والجزائر وليبيا والمغرب في البطولة التي سيخوضها منتخب مصر.

وكانت آخر مرة حصد خلالها منتخب الشباب لقب كأس الأمم الإفريقية خلال عام 2013.

وتوج منتخب مصر باللقب حتى الآن 4 مرات، كثاني أكثر دولة حصدا للقب بعد نيجيريا التي حصدته 7 مرات، آخرها في 2015.