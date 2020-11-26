فليك: المرمى يبدو أصغر بالنسبة لأي مهاجم يركض نحو نوير

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 14:59

كتب : FilGoal

نوير - بايرن ميونيخ ضد بريمن

أسهب هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ في الإشادة بحارسه مانويل نوير بعد التألق أمام لاعبي سالزبورج النمساوي.

حسم بايرن ميونيخ تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من ختام دور المجموعات بالفوز 3-1 على سالزبورج.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نوير يشعر بهدوء وثبات لدرجة أن المرمى يبدو أصغر وأصغر بالنسبة لأي مهاجم يركض نحوه".

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وأضاف "هو يفعل ذلك بشكل مثير، ولديه ردود فعل مجنونة. أنا سعيد حقا بمستواه الحالي".

نوير أنقذ 10 كرات ضد بطل النمسا، فقط في مارس 2008 أمام بورتو في دور الـ16 من دوري الأبطال، أنقذ 11 كرة في مباراة استمرت 120 دقيقة.

رغم كل ما قدمه نوير اهتزت شباكه بهدف، لكن فليك أكد "أنا راض جدا عن الأداء. بالطبع لدينا حارس مرمى من الطراز العالمي".

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة عقب مرور 4 جولات، بينما أتليتكو مدريد يحل ثانيا برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث، ويتذيل سالزبورج الترتيب برصيد نقطة واحدة.

افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونيخ في الدقيقة 42، قبل أن يعزز الفريق تقدمه بهدف ثاني عن طريق وبر بالخطأ في مرماه.

وتعرض مارك روكا لاعب بايرن ميونيخ للطرد في الدقيقة 66 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثاني في 18 دقيقة، ونجح ليروي ساني في تأمين فوز بايرن ميونيخ بهدف ثالث في الدقيقة 68.

ونجح بيريشيا لاعب سالزبورج في تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 73 لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما في المواجهة الثانية بالمجموعة نفسها فحسم التعادل السلبي لقاء أتليتكو مدريد ولوكوموتيف موسكو.

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