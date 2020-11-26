تقرير: إنتر سيغرم فيدال

قرر نادي إنتر تغريم أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق بعد طرده أمام ريال مدريد.

أرتورو فيدال النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وتعرض فيدال للطرد خلال خسارة إنتر أمام ريال مدريد بهدفين دون مقابل ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إنتر قرر تغريم فيدال بسبب تعرضه للطرد.

وكان فيدال قد تعرض للطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين في أقل من 10 ثواني.

وسقط فيدال أرضا داخل منطقة جزاء ريال مدريد لكن الحكم لم يمنح ركلة جزاء، واعترض فيدال على قرار الحكم ولم يتراجع عن انفعاله ليتلقى بطاقة أخرى.

ويتذيل إنتر ترتيب المجموعة بنقطتين بينما بوروسيا مونشنجلادباخ في الصدارة بـ 8 نقاط وريال مدريد ثانيا بسبع نقاط.