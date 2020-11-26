سيميوني: مارادونا هو كرة القدم

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 14:44

كتب : محرر في الجول

دييجو أرماندو مارادونا - دييجو سيميوني

عبر دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن حزنه لوفاة دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

مارادونا (60 عاما) ودع عالمنا أمس الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل منزله، بعد أسبوعين من إجراء عملية جراحة في المخ.

وقال سيميوني عن مارادونا في تصريحات بعد مباراة فريقه ضد لوكوموتيف موسكو: "لقد مات الأسطورة".

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وأضاف "أبناء جيلي، وهم في الثامنة أو التاسعة من عمرهم شاهدوا دييجو. كان مرشدنا لمعرفة ما هي كرة القدم".

وتابع "مارادونا هو كرة القدم".

وتذكر سيميوني فترته في إشبيلية والتي تزامل فيها مع مارادونا حينما لعب للنادي الإسباني عام 1993.

وقال عن هذه الفترة: "لطالما اعتنى بي في إشبيلية حين كنت صغيرا".

ووضح "لقد أظهر لي ما معنى اللعب لمنتخب الأرجنتين".

وأتم "كان وسيظل الأفضل".

وكان سيميوني أصغر من مارادونا بـ10 سنوات، حين لعبا سويا بقميص إشبيلية.

وتزامل سيميوني مع مارادونا في منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1994، التي أُقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت مباراة أتلتيكو مدريد مع لوكوموتيف موسكو بالتعادل السلبي على الأراضي الروسية.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 12 نقطة.

ويستضيف الفريق الإسباني نظيره الألماني في الجولة المقبلة لدوري أبطال أوروبا.

دييجو أرماندو مارادونا
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