جوارديولا: أداء سيتي أمام أولمبياكوس كان على أعلى مستوى

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأداء لاعبيه في المباراة التي فازوا فيها على أولمبياكوس بهدف دون مقابل في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب مانشستر سيتي على أولمبياكوس بهدف دون رد سجله فيل فودين ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا أكثر شراسة على مرمى أولمبياكوس".

وأضاف المدرب الإسباني "الأمر ليس سهلا حين تواجه فريقا يدافع بـ9 لاعبين".

وتابع "بيرناردو سيلفا وفيل فودين ورحيم ستيرلنج كانوا أكثر شراسة على المرمى، كذلك بنجامين ميندي وجواو كانسيلو كانا رائعين".

وواصل "بشكل عام كان الأداء على أعلى مستوى، جئنا هنا لحسم التأهل لدور الـ16، نجحنا في ذلك والآن نركز على الدوري الإنجليزي".

مانشستر سيتي حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز الرابع على التوالي.

وأتم بيب "بالطبع أنا سعيد بالنتائج الجيدة التي حققناها في مرحلة المجموعات".