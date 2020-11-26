كلوب: نستحق الخسارة من أتالانتا

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 12:55

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن الخسارة التي تلقاها فريقه على يد أتالانتا مستحقة تماما.

لم يستطع ليفربول تهديد مرمى أتالانتا خلال 90 دقيقة كاملة وكان السقوط من نصيبه في النهاية بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها هزيمة مستحقة، لا يبدو الأمر لطيفًا لكنها الحقيقة، لذا تهانينا لأتالانتا".

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وأضاف "فريق أتالانتا كان جيدًا، قاتلوا ودافعوا بشكل جيد، ولهذا لم يكن لدينا تسديدة على المرمى".

وتابع المدرب الألماني "لقد أجرينا 5 تبديلات على التشكيل ومن الواضح أن هذا يعطيك بعض المشاكل في إيقاع اللعب".

وواصل "لم يكن الشوط الأول جيدًا على الإطلاق، ولم تكن مباراة جيدة كذلك. لا أريد أن ألوم اللاعبين لكنها لم تكن مباراة جيدة".

وشدد "لم نقم بمهمة الرقابة الفردية بشكل جيد، لم نتحرك ونخلق المساحات ونستغلها جيدًا، فعلنا ذلك في مباراة إيطاليا التي انتصرنا فيها 5-0، عكس مباراة أنفيلد".

سجل هدفا المباراة جوسيب إليسيتش وروبن جوسينس في الدقائق 60 و64.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح للمرة الأولى مع ليفربول بعدما شُفي من فيروس كورونا والذي حرمه كذلك من اللعب مع منتخب مصر في مواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وشارك صلاح لـ61 دقيقة قبل استبداله بروبرتو فيرمينو.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لليفربول خلال الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد ليفربول عند تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة، ويليه أياكس بسبع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه أتالانتا.

فيما يأتي ميتييلاند رابعا بدون أي نقطة.

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