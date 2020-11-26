دكرنس يعلن انتقال لاعبه لسموحة على سبيل الإعارة

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 12:43

كتب : رضا السنباطي

محمد شوقي لاعب دكرنس المنتقل لسموحة

أعلن الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس عن انتقال محمد شوقي لاعب الفريق إلى نادي سموحة.

وقال الخضر إبراهيم لـFilGoal.com: "سموحة ضم محمد شوقي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء".

وأضاف "اللاعب منضم للفريق الأول بدكرنس منذ 4 مواسم، وفي الفترة الأخيرة لفت الأنظار إليه، ولديه مستقبل جيد".

أخبار متعلقة
استعدادا للموسم الجديد.. بيراميدز يواجه البنك الأهلي وسموحة وديا إعارة محمد عبد المنعم من الأهلي إلى سموحة لمدة موسم نادر شوقي يكشف لـ في الجول موقف أحمد ياسر ريان من الانتقال إلى سموحة

وكان دكرنس قد بدأ مباريات مجموعة بحري بالتعادل أمام مالية كفر الزيات بهدف لكل فريق ويواجه أبو قير للأسمدة في الجولة الثانية.

وجدد سموحة استعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مجددا بعدما لعب للفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويبدأ سموحة مشواره في الدوري الممتاز لموسم 2020-2021 بمواجهة غزل المحلة.

سموحة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
نهائي القرن - لاعب الوداد السابق: تأثير ثنائي المغرب كبير مع الزمالك.. معلول وأفشة كلمة سر الأهلي 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: نستحق الخسارة من أتالانتا 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دكرنس يعلن انتقال لاعبه لسموحة على سبيل الإعارة 33 دقيقة | مصر
رحيل دييجو - "تسألني لماذا أحب مارادونا؟ اسمع مني" 36 دقيقة | حكايات في الجول
رحيل دييجو - مارادونا وأرجنتينوس جونيورز.. من فيوريتو إلى ديزني لاند 39 دقيقة | حكايات في الجول
تقرير مغربي: تحديد موعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية 43 دقيقة | الدوري المصري
مرعي يعلن قائمة منتخب السلة لخوض تصفيات إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
"جزار" بلباو: حزين للغاية لوفاة مارادونا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك