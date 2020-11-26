دكرنس يعلن انتقال لاعبه لسموحة على سبيل الإعارة

أعلن الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس عن انتقال محمد شوقي لاعب الفريق إلى نادي سموحة.

وقال الخضر إبراهيم لـFilGoal.com: "سموحة ضم محمد شوقي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء".

وأضاف "اللاعب منضم للفريق الأول بدكرنس منذ 4 مواسم، وفي الفترة الأخيرة لفت الأنظار إليه، ولديه مستقبل جيد".

وكان دكرنس قد بدأ مباريات مجموعة بحري بالتعادل أمام مالية كفر الزيات بهدف لكل فريق ويواجه أبو قير للأسمدة في الجولة الثانية.

وجدد سموحة استعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مجددا بعدما لعب للفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويبدأ سموحة مشواره في الدوري الممتاز لموسم 2020-2021 بمواجهة غزل المحلة.