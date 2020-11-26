تقرير مغربي: تحديد موعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

اتفقت إدارة الرجاء مع الإسماعيلي على إقامة المواجهة بين الفريقين في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية في 30 ديسمبر المقبل.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الدراويش بهدف دون رد على استاد الإسماعيلية.

وكشف موقع Le360 المغربي عن اتفاق الطرفين على إقامة المباراة يوم 39 ديسمبر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في مارس الماضي لكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد حدد يوم 2 ديسمبر موعدا لمواجهة الذهاب بين الشباب واتحاد جدة السعودي على أن تقام مباراة الإياب في الرابع من يناير المقبل.