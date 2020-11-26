"جزار" بلباو: حزين للغاية لوفاة مارادونا

أعرب أندوني جويكوتكسيا لاعب أتليتك بلباو السابق عن حزنه بعد سماع خبر وفاة دييجو أرماندو مارادونا.

وتوفى مارادونا عن عمر 60 عاما بسبب مشاكل صحية.

وكتب جويكوتكسيا عبر تويتر: "اكتشفت للتو وفاة مارادونا، هذا يجعلني حزينا للغاية".

وتابع "مارادونا كان عبقريا، ولد ليلعب كرة القدم، ارقد بسلام دييجو".

وكان جويكوتكسيا قد وقع بينه وبين مارادونا حادث مؤسف في كامب نو عام 1983، عندما أصيب النجم الأرجنتيني الذي كان يلعب لبرشلونة وقتها بسبب تدخل عنيف من لاعب بلباو.

وكان ذلك التدخل العنيف أساس المشاجرة الضخمة التي حدثت في نهائي كأس الملك عام 1984.

وكشف جويكوتكسيا عن إصلاح الأمور بينهما عندما انتقل مارادونا إلى إشبيلية.

وقال لاعب بلباو: "عاد مارادونا إلى إشبيلية، وعندما جاء لملاقاة بلباو اتصلت بمندوب الفريق وأبلغتهم برغبتي في قول مرحبا، قضينا بعض الوقت في الدردشة معا في الفندق وقضينا نصف ساعة في تناول القهوة".

وحصل جويكوتكسيا على لقب "جزار بلباو" بسبب ذلك التدخل على مارادونا.

ومر مارادونا في مسيرته على ثلاث لحظات مهمة في إسبانيا، الأولى المشاركة بكأس العالم 1982 والأخرى قضاء عامين مع برشلونة ثم موسم مع إشبيلية.