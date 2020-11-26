تعرف على تقييم صلاح أمام أتالانتا من الصحف الإنجليزية

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 11:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام أتالانتا

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في تقديم أفضل ما لديه أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي وخرج بعد ساعة من مباراة الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال والتي انتهت بخسارة الحمر 2-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أتالانتا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الخميس 26 نوفمبر 2020.. أرسنال وتوتنام وميلان يلعبون في الدوري الأوروبي هاندانوفييتش: إنتر لم يثبت نفسه وجعل الأمور سهلة لريال مدريد رحيل دييجو – تأجيل مباراة بوكا جونيورز وإنترناسيونال في كوبا ليبرتادوريس زيدان: أظهرنا شخصية ريال مدريد ضد إنتر.. ومارادونا كان فريدا من نوعه

تقييم الدولي المصري اختلف بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.8 درجة من عشرة.

أسوأ لاعبي ليفربول في المباراة كان ديفوك أوريجي إذ حصل على 4 درجات كمتوسط تقييم، أما الأفضل كان الحارس أليسون بيكر بـ6 درجات.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح للمرة الأولى مع ليفربول بعدما شُفي من فيروس كورونا والذي حرمه كذلك من اللعب مع منتخب مصر في مواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وشارك صلاح لـ61 دقيقة قبل استبداله بروبرتو فيرمينو.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لليفربول خلال الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد ليفربول عند تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة، ويليه أياكس بسبع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه أتالانتا.

فيما يأتي ميتييلاند رابعا بدون أي نقطة.

محمد صلاح ليفربول أتالانتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: لو ابتسم صلاح عند استبداله فهذا غير طبيعي.. أتفهم غضبه تماما 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتعرض لإيقاف قيد اللاعبين.. ولا نعلم سبب تلك الأخبار في هذا التوقيت 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (1) (0) بيرنلي.. جووووووول محرز 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برايتون يخطف "نقطة من السماء" أمام ليفربول تحت أنظار صلاح الغاضب والإصابات والـ VAR 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل سيتي – جوارديولا يدفع بـ محرز ضد بيرنلي.. وسترلينج على دكة البدلاء 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صندوانز: فخورون بـ موسيماني.. قاد الأهلي لبطولة إفريقيا التاسعة ساعة | إفريقيا
لتدعيم خط دفاع.. الاتحاد السكندري يضم قائد منتخب جامايكا ساعة | الدوري المصري
عمار حمدي في قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلي والإصابة تبعد عاشور 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك
قد ينال إعجابك