تعرف على تقييم صلاح أمام أتالانتا من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في تقديم أفضل ما لديه أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي وخرج بعد ساعة من مباراة الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال والتي انتهت بخسارة الحمر 2-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أتالانتا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.8 درجة من عشرة.

أسوأ لاعبي ليفربول في المباراة كان ديفوك أوريجي إذ حصل على 4 درجات كمتوسط تقييم، أما الأفضل كان الحارس أليسون بيكر بـ6 درجات.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح للمرة الأولى مع ليفربول بعدما شُفي من فيروس كورونا والذي حرمه كذلك من اللعب مع منتخب مصر في مواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وشارك صلاح لـ61 دقيقة قبل استبداله بروبرتو فيرمينو.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لليفربول خلال الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد ليفربول عند تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة، ويليه أياكس بسبع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه أتالانتا.

فيما يأتي ميتييلاند رابعا بدون أي نقطة.