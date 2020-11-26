إبراهيم حسن لـ في الجول: لا نية للتخلي عن حسام عاشور.. نجهزه لمواجهة الأهلي

قال إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري إنه لا توجد نية لدى فريقه لرحيل حسام عاشور لاعبه الجديد، موضحا سبب غيابه عن المباريات الودية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

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وصرح حسن قائلا: "لا نية لرحيل حسام عاشور".

وواصل "اللاعب بعيد عن المباريات الودية لأنه يتم تأهيله استعدادا لمباراة الأهلي في كأس مصر".

وأكمل "لن يحصل على شارة القيادة لأن قائد الفريق هو خالد قمر".

وانضم حسام عاشور إلى الاتحاد السكندري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

ويستعد الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر في شهر ديسمبر المقبل على استاد السويس الجديد.