إبراهيم حسن لـ في الجول: لا نية للتخلي عن حسام عاشور.. نجهزه لمواجهة الأهلي

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 11:36

كتب : هاني العوضي

حسام عاشور - الاتحاد السكندري

قال إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري إنه لا توجد نية لدى فريقه لرحيل حسام عاشور لاعبه الجديد، موضحا سبب غيابه عن المباريات الودية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وصرح حسن قائلا: "لا نية لرحيل حسام عاشور".

وواصل "اللاعب بعيد عن المباريات الودية لأنه يتم تأهيله استعدادا لمباراة الأهلي في كأس مصر".

أخبار متعلقة
حسام عاشور: الاتحاد لا يقل عن أندية الأهلي والزمالك.. سأشارك في مباريات كأس مصر رسميا - حسام عاشور إلى الاتحاد السكندري لمدة موسمين إبراهيم حسن: سنتمم الاتفاق مع حسام عاشور خلال أيام.. وإيفونا عُرض على الاتحاد السكندري

وأكمل "لن يحصل على شارة القيادة لأن قائد الفريق هو خالد قمر".

وانضم حسام عاشور إلى الاتحاد السكندري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

ويستعد الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن مدرب الفريق، لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر في شهر ديسمبر المقبل على استاد السويس الجديد.

في الدوري في الكأس حسام عاشور
نرشح لكم
أخر الأخبار
نهائي القرن - لاعب الوداد السابق: تأثير ثنائي المغرب كبير مع الزمالك.. معلول وأفشة كلمة سر الأهلي 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: نستحق الخسارة من أتالانتا 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دكرنس يعلن انتقال لاعبه لسموحة على سبيل الإعارة ساعة | مصر
رحيل دييجو - "تسألني لماذا أحب مارادونا؟ اسمع مني" ساعة | حكايات في الجول
رحيل دييجو - مارادونا وأرجنتينوس جونيورز.. من فيوريتو إلى ديزني لاند ساعة | حكايات في الجول
تقرير مغربي: تحديد موعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية ساعة | الدوري المصري
مرعي يعلن قائمة منتخب السلة لخوض تصفيات إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
"جزار" بلباو: حزين للغاية لوفاة مارادونا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 4 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا
قد ينال إعجابك