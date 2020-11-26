مواعيد مباريات الخميس 26 نوفمبر 2020.. أرسنال وتوتنام وميلان يلعبون في الدوري الأوروبي

يواجه نادي أرسنال نظير مولده في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي في السابعة و55 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويستضيف نادي ليل نظيره ميلان في نفس الدور والموعد ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي العاشرة مساء، يواجه نادي توتنام نظيره لودوجوريتس في نفس الدور، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية للموسم الجديد في مجموعة الصعيد اليوم الخميس.

ويواجه نادي المنيا نظيره قنا في الثانية والنصف ظهرا، كما يواجه الألومنيوم نظيره الفيوم في نفس الموعد.

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