مواعيد مباريات الخميس 26 نوفمبر 2020.. أرسنال وتوتنام وميلان يلعبون في الدوري الأوروبي
الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 11:12
كتب : FilGoal
يواجه نادي أرسنال نظير مولده في الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي في السابعة و55 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، على قناة "بي إن سبورتس 2".
ويستضيف نادي ليل نظيره ميلان في نفس الدور والموعد ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".
وفي العاشرة مساء، يواجه نادي توتنام نظيره لودوجوريتس في نفس الدور، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".
وتنطلق مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية للموسم الجديد في مجموعة الصعيد اليوم الخميس.
ويواجه نادي المنيا نظيره قنا في الثانية والنصف ظهرا، كما يواجه الألومنيوم نظيره الفيوم في نفس الموعد.