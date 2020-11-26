هاندانوفييتش: إنتر لم يثبت نفسه وجعل الأمور سهلة لريال مدريد

اعترف سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر أن الفريق لم يثبت نفسه على أرض الملعب وجعل الأمور سهلة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

سمير هاندانوفيتش النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وخسر إنتر على ملعبه أمام ريال مدريد بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا ليتأزم موقف الفريق في المجموعة.

وقال هاندانوفيتش لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "إنه وضع معقد، الأمل مستمر إلى الأبد وسنرى ما سيحدث".

وتابع "كنا نعلم أن هذه كانت مجموعة صعبة للغاية، لكن كان علينا أن نثبت أنفسنا على أرض الملعب وهو ما لم يحدث".

وأضاف "أعتقد ريال مدريد أقل اعتيادا على الدفاع من تمرير الكرة وجعلنا الأمور أسهل لفريقهم".

وأتم تصريحاته "عندما يتقدمون مبكرا فإنهم يحركون الكرة بسرعة".

ويتذيل إنتر ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بينما رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر بـ8 نقاط.