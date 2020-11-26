زيدان: أظهرنا شخصية ريال مدريد ضد إنتر.. ومارادونا كان فريدا من نوعه

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سعادته بفوز فريقه على إنتر في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد انتصر بهدفين دون رد على إنتر في ملعب سان سيرو بالجولة الرابعة، لمباريات المجموعة الثانية ليرتفع رصيده للنقطة السابعة.

وقال زيدان: "كانت مباراة مهمة والاستعداد لها كان جيدا. كنا نعلم أنها مباراة صعبة لكننا أظهرنا شخصية قوية".

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "أنا سعيد من أجل اللاعبين. يتعرضون للانتقاد حين لا نقدم مباريات جيدة لكنك لا تسطيع أن تفوز دائما في كرة القدم".

واستمر "الشيء الأهم هو تقديم كل ما لديك في كل مباراة، وهذا ما فعلناه الليلة".

وأكمل "نرغب في لعب كرة قدم جيدة دائما وأن نحقق الانتصارات، لكن هذا ليس متاحا في كل الأوقات".

وواصل "في الأسبوع الماضي (ضد فياريال) لعبنا بشكل رائع لمدة 75 دقيقة ثم استقبلنا هدفا، لكن رد فعل الناس كان أننا قدمنا مباراة كارثية؛ إلا أن هذا ما يحدث في كرة القدم".

واختتم حديثه عن المباراة قائلا "إنتر قدم شوط أول رائع لكن هذه هي كرة القدم".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة خلف بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وتطرق زيدان للحديث عن دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين الذي توفى أمس، وقبل ساعات قليلة من المباراة.

وقال زيدان: "الجميع يشعر بالحزن من أجله ومن أجل عائلته".

وأضاف "الجميع يعشق مارادونا، فالأمر ليس مرتبط بمن يعمل بكرة القدم فقط".

وأتم "كان دائما بعقلي. في (كأس العالم) 1986 كان لدي 14 عاما ورأيت ما فعله وكان شيئا فريدا من نوعه".